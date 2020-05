Botinelli se proyecta como técnico: Seremos campeón de la Libertadores con Universidad Católica

Darío Botinelli es uno de los jugadores que la hinchada de Universidad Católica recuerda con mayor cariño durante la última década.

Botinelli conversó con Direct TV y aseguró que su salida se dio a que no tenía buena relación con el exentrenador de los cruzados, Mario Salas. “Yo no sentí nunca su confianza. Quizás no le gustaba tener jugadores grandes o con personalidad. Quizás, porque tenemos mucho temperamento piensan que su idea no va a salir”.

De paso, le mandó un recado a la directiva del cuadro de la franja. “Mi anhelo es terminar mi carrera en Universidad Católica, ojalá se pueda dar”.

Pensando en un futuro, Botinelli no escondió sus deseos a largo plazo. “Yo quiero ser entrenador. Ya realicé el curso. Ya se dará. Seremos campeón de la Copa Libertadores con Universidad Católica”.