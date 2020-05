Waldo Ponce y el día que estuvo cerca de Colo Colo: “Me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U”

Uno de los últimos grandes defensores que tuvo la Universidad de Chile es Waldo Ponce. El zaguero, seleccionado de la Roja con Marcelo Bielsa en el Mundial de Sudáfrica 2010, contó en una entrevista que estuvo cerca de llegar a Colo Colo.

En conversación con el sitio web Mundocracks.cl, el mundialista reveló que estuvo muy cerca de llegar al Monumental: “hubo posibilidades de llegar a Colo Colo. Cuando estaba el ‘Bichi’ (Claudio Borghi), me quería. Los dirigentes de ese tiempo, (Sebastián) Piñera y (Gabriel) Ruiz-Tagle, se juntaron con mi papá y me ofrecieron cuatro veces lo que me pagaba la U en ese tiempo. Era un contrato de tres o cuatro años, pero yo soy de la U. Le dije a mi papá que no iba a ir“, contó.

Pese a ello, el 2010 fichó por la Universidad Católica:”antes de llegar a la UC llamé a los dirigentes de la U. Me dijeron que el técnico no me quería. Después hablé con el técnico y me dice que los dirigentes no me quieren. Agoté todas las posibilidades para llegar a la U, pero desde Católica me llamaron y me dijeron que me querían. Me trataron muy bien allá, estoy muy agradecido de ellos”, esgrimió.

“Tuve la suerte de que Marcelo Bielsa siempre me consideró. El gol contra Colombia (en la clasificación a Sudáfrica 2010) es el más importante de mi carrera, al igual que ese partido. Fui un privilegiado de disfrutar con ese equipo y el cuerpo técnico“, agregó sobre su paso por la Roja.