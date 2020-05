Felipe Mora recordó su paso por la U: “Yo no hice las inferiores en el club, pero siempre fui hincha”

Felipe Mora debutó con 17 años en el fútbol profesional de Chile junto a la camiseta del Audax Italiano. El delantero, formando en la cantera itálica, se aburrió de hacer goles en La Florida, campañas que finalmente lo llevaron a la Universidad de Chile.

Con los azules el comienzo no fue nada auspicioso, pero terminó partiendo a México como todo un referente del Clausura 2017 obtenido por los azules gracias a sus 13 goles: “no lo esperaba por cómo se dio ese campeonato, pero confiaba en mí. No me tocó partir jugando pero sabía que la oportunidad iba a llegar, que la iba a aprovechar y así se dio. Imagínate, hice goles casi todos los partidos”, partió diciendo en conversación con el sitio oficial del cuadro laico.

“Mi paso fue muy bueno, siempre traté de aprovecharlo al máximo y creo que todo fue un sueño. Para mí la U significa muchas emociones, no sé cómo explicarlo pero fue algo muy lindo. Yo no hice las inferiores en el Club, pero siempre fui hincha. Cuando chico íbamos al estadio con mi papá a ver a la U en la Puerta 18″, agregó el delantero.

Sobre el título obtenido con los universitarios, Mora dijo que: “lo recuerdo con mucha alegría. Me acuerdo que me conseguí muchas entradas porque quería que fuera toda mi familia. Los más cercanos me decían que disfrutara ese partido porque siempre había soñado ser campeón con la U. Gracias a Dios se me dio todo, ganamos e hice el gol”, sostuvo.

Al respecto de su nueva vida en Estados Unidos, donde defiende la camiseta del Portland Timbers, aseveró que: “acá en la ciudad de Portland está todo más tranquilo, la gente es muy responsable. Nosotros tratamos de no salir mucho y esperamos que pronto pueda pasar todo esto”, comentó

“Me gustaría decirle a la gente de Chile que se cuiden, que traten de quedarse en casa los que pueden hacerlo. Hay personas que deben ir a trabajar, pero los que tienen la suerte de no tener que salir deben quedarse en casa“, cerró respecto a la compleja situación que se vive por el coronavirus.