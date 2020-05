Aseguran que Sporting Cristal busca repatriar a Gabriel Costa

Con la salida de Mario Salas desde la banca de Colo Colo, varios fueron los afectados en el plantel albo, entre ellos, el uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa.

El delantero, quien la rompió junto a Salas en el Sporting Cristal de Perú, campeón el 2018, llegó a Colo Colo precedido de sus 26 goles en aquella temporada y con la chapa de goleador a Macul. Sin embargo, no pudo repetir sus buenas actuaciones y con la salida del “comandante” todo se complicó aún más para el ariete.

Es por ello que en Perú especularon con la posibilidad de que Costa regrese a Sporting Cristal pensando en la próxima temporada: “si bien aún no existe una oferta formal, en el Rímac estudiarán esta posibilidad de acuerdo con el presupuesto de la institución y solicitarán la última palabra al técnico Roberto Mosquera”, sostuvo Líbero.

“No se siente cómodo con el Cacique. Constantes lesiones y suplencias son temas que aún no lo logra resolver y por esta razón no ve con buenos ojos su continuidad en el club chileno”, agregó el citado medio, teniendo en cuenta los pobres ocho goles en 30 partidos disputados con la camiseta del “popular”.