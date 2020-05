Nicolás Maturana confiesa que Johnny Herrera lo golpeó en la U: “Lo molestaba mucho y me pegó en el jacuzzi”

Durante una conversación por Live de Instagram, Nicolás Maturana sorprendió a revelarle una desconocida situación a Jaime Valdés mientras fue jugador de Universidad de Chile: una golpiza que le dio Johnny Herrera.

“Pajarito” lo primero que le consultó fue “Por qué te pegó Herrera“, a lo que Maturana contestó:”Qué andas preguntando hueás”, llamando la atención de quienes veían la charla.

Tras ello, el actual volante de Colo Colo se explayó sobre aquel momento. “Yo molestaba mucho a Herrera y me pegó en el jacuzzi. Era el único que lo hacía, entonces se enojó, me agarró y me pegó. Pero nos llevábamos bien, teníamos un buena relación”.

Finalmente, Maturana cerró diciendo que “independiente de todas las cosas que hable, Johnny (Herrera) fue buena persona conmigo en la U. Me trató bien, igual que (José) Pepe Rojas”.