Futbolista chileno en Nicaragua: Las autoridades tienen que darnos prioridad a nosotros también

Nicaragua es uno de los pocos países que, a pesar de la crisis sanitaria por coronavirus, sigue desarrollando su liga de fútbol.

En dicho país se encuentra, Héctor Vega, hijo del recordado futbolista Héctor “Caldillo” Vega, quien en conversación con Los Tenores relató su vivencia en Centroamérica. “Está bien complicado acá. La verdad es que se miente mucho. Por este tema económico, la gente sale igual a las calles. Entonces tienen que trabajar, los futbolistas tienen que seguir jugando para llevar sustento a la familia“, señaló.

“En tema de política, acá odian al Presidente. El tema sanitario ha mejorado bastante, porque la gente se informa por las redes sociales, están saliendo con mascarillas, se están cuidando un poquito más, pero está bien complicado. Aquí el tema es más que nada económico, aquí hay mucha pobreza, entonces si no trabajas no comes, entonces es un riesgo para la familia”, aseguró Vega.

También se refirió a las gestiones que ha realizado para poder retornar a nuestro país. “Hoy día, desde temprano, la embajada me mandó un grupo de WhatsApp de varios chilenos que están en Centroamérica, en Panamá y Costa Rica mayormente, se están organizando, están haciendo una carta formal para mandar al Gobierno y que vea nuestros casos“, explicó.

“Hay gente que está perdiendo los vuelos, no tienen para comer, no tienen donde vivir, que no es mi caso claro, pero yo también tengo las ganas de volver a Chile. Yo ya terminé el vínculo con el club, entonces no tengo muchas posibilidades para seguir quedándome aquí”, sostuvo el jugador.

“Espero que las autoridades vean estos casos porque están viendo el tema de Asia, de otros temas (…) Entonces tienen que darnos prioridad a nosotros también, ese es el llamado que hago yo“, aseveró.

Finalmente, Vega afirmó que su plan es volver a jugar en Chile y quedarse en nuestro país. “La intención ahora es quedarse en Chile, jugar allá, hacer carrera allá, me ha salido una oportunidad de irme a México, pero con todo este tema, creo que hasta van a disolver la segunda división. Así que esperemos que salga algo para Chile“, sentenció.