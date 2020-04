Esposa de Gonzalo Fierro reveló cómo fue que el jugador aceptó volver al fútbol

Gonzalo Fierro había colgado los botines hace ya unos meses. El futbolista jugó su último partido profesional el 13 de junio de 2019 y después de eso solo fue alternativa en su último equipo. Por este motivo, volvió a Santiago con su familia y decidió retirarse del fútbol.

“Gonzalo había cerrado el capítulo del fútbol y habíamos comenzado una vida, entre comillas, normal. Había tenido ofertas, pero eran clubes de regiones y no queríamos volver a cambiar de casa, colegio, etc. En marzo, cuando partió la rutina del colegio y las cosas de la casa, me dijo que extrañaba entrenar. Ahí apareció “Kalule (Rodrigo Meléndez), su excompañero en Colo Colo, quien ahora es técnico de Deportes Colina“, recordó Tábata Quiroz, esposa de Fierro.

La idea se concretó esta semana, cuando la cuenta de Twitter del club de segunda división anunció el fichaje del lateral. “Habían acordado antes. El primer día que Gonzalo iba a entrenar justo empezó la cuarentena. Ahora lleva varios días ejercitándose con el plantel por Zoom“, detalló Quiroz.

Respecto a la vida futbolística, la señora del jugador comentó que fue agotador en Colo Colo y Flamengo, aunque en el club brasileño fue peor porque estaban solos y no conocían a nadie, extrañando a sus familiares. “En Antofagasta, por ejemplo, fue distinto. Teníamos un grupo de amigos con Paulo Garcés y su mujer, con Michael Lepe y su señora”, añadió.

Sobre su retiro, Tábata aseguró a LUN que no fue necesario instarle a que siga jugando ya que “todo el mundo le decía que cómo se iba a retirar”. “Físicamente está muy bien, tiene cuerda para rato. Además, lo que le he dicho es que ahora va a poder disfrutar realmente del fútbol”, comentó.

Por último, reiteró que sabe que Fierro, de 37 años, va a darlo todo en su equipo, pero la diferencia ahora es que “no va a tener la presión de un equipo grande. Va a disfrutar el fútbol de otra manera, vamos a conocer otro entorno. Nosotros nos adaptamos a todo“.