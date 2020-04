Daniel Morón y su salida del directorio de Blanco y Negro: “Cumplí un ciclo”

Distintas reacciones ha generado la salida de Daniel Morón a la mesa directiva de Blanco y Negro. Y aunque se ha atribuido el conflicto entre el “Loro” y el plantel “albo” por la reducción de sueldo, fue el mismo Morón quién se encargó de desmentir los rumores.

“Cumplí un ciclo”, fueron las palabras del exarquero de Colo Colo en conversación con LUN, en donde también aseguró que hace meses viene conversando esta decisión. “El club necesitaba una figura importante, porque en Blanco y Negro siempre fue muy débil y mi parte era posicionar más al club social en la concesionaria. Ya cumplí la etapa de ayudar a las divisiones inferiores, a impulsar una política deportiva. Hace cuatro meses que lo vengo conversando con la gente del club“, señaló.

También se refirió al conflicto con Esteban Paredes, manifestando que él era su ídolo y que quiere ver la posición del “Tanque” cuando tenga que administrar su club. “Pero si Esteban Paredes no sólo es el ídolo de las nuevas generaciones, era un ídolo mío (…) yo salté con los goles de él, era mi ídolo también, y eso no tiene nada que ver con lo que yo dije, que me faltó un gesto de los jugadores, me faltó“, indicó Morón.

“Quiero ver cómo va a hacer él cuando tenga que administrar su propio club, a ver si cuando los jugadores le pidan 10 pesos diga ‘mira, les voy a dar 11’. Va a negociar , me imagino“, sostuvo.

Finalmente, Daniel Morón aseguró estar estar apenado, pero que esta etapa le sirvió para “conocer algo que no me hubiese imaginado nunca, estar en un directorio de Colo Colo y sentirme escuchado“.