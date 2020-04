Gerardo Pelusso confesó cuál ha sido el peor error en su trayectoria futbolística

Gerardo Pelusso, exentrenador de Universidad de Chile confesó uno de los errores que no ha podido olvidar a lo largo de su trayectoria.

En conversación con La Magia Azul, el uruguayo aseguró que el haber mandado a préstamo a Marcelo Díaz cuando estaba al mando de la U, no lo olvida. “Fue uno de los grandes errores de mi carrera deportiva como entrenador. Y medio en chiste, de verdad, cuando hablamos de fútbol. Imagínate que a Marcelo Díaz le dimos en préstamo a La Serena y fue el mejor volante de contención de la historia en Chile”.

De todas formas, confesó que se volvieron a encontrar en Suiza y mantuvieron un divertido diálogo. “Mira las vueltas de la vida, ¿sabes dónde estuve con Marcelo? En Basilea, en Suiza. Fui porque tenía que hacer un trámite con un jugador que era argentino que estábamos nacionalizando, y me encontré con Marcelo. Una alegría que no te imaginas, me dice ‘acá estoy en Puerto Montt, profe’, porque Basilea parece Puerto Montt, una cosa de locos”.

Marcelo Díaz se encuentra actualmente defendiendo la camiseta de Racing de Avellaneda.