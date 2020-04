Luciano Aued avaló el posible regreso de Gary Medel a la UC: “Ojalá se dé, esta es su casa”

Para nadie es un misterio que el camino de Gary Medel en el fútbol, terminará en la Universidad Católica. El volante de la Roja ha repetido en innumerables ocasiones que quiere retirarse en la precordillera, club que lo vio nacer.

En ello y luego de que un medio italiano afín al Bologna filtrara la opción de que Gary Medel podría volver en junio a Las Condes (que luego fue negado por el propio cuadro italiano), el apetito de los cruzados se abrió.

Muestra de ello fue lo comentado por el volante del campeón chileno, Luciano Aued: “ojalá se dé, si él lo desea. Vi, a lo largo de estos años, lo que significa Católica para él. Viene a ver los partidos, a compartir con la gente y con el plantel. Esta es su casa. Un jugador de su envergadura sería bienvenido y nos haría muy bien a todos y al fútbol chileno”, comentó en conversación con el CDF.

Enfocándose en su futuro, Aued dijo que: “tengo 33 años, pero me siento muy bien. Tengo contrato hasta diciembre y veremos cómo resulta todo esto. El contacto con el club es diario, constante y siempre me han manifestado que me quede. Veamos qué sucede de aquí a fin de año”, aseveró.

“Siempre le agradecí, pero yo en Católica estoy muy bien. Tengo la necesidad y el deseo de cumplir los objetivos propuestos acá y no me gusta desenfocarme a mitad de camino. Lo mismo pasó con la gente de México a principios de este año”, comentó sobre la opción de llegar a la U cuando lo quiso Frank Darío Kudelka.