Marcelo Díaz contestó a Christiane Endler sobre por qué no fue llamado más a la Roja: “Creo que me castigaron”

Christiane Endler y Marcelo Díaz se contactaron este jueves por un directo de Instagram, donde hablaron de diversos temas, entre ellos sobre por qué el mediocampista no fue citado a la selección chilena después que la Roja quedara fuera de Rusia 2018, época donde tuvo conflictos con algunos jugadores del plantel y que se sumó a la llegada de Reinaldo Rueda al combinado nacional.

“Creo que si me castigaron, si no me llamaron, si no estoy ahí, es por algo. Sé que la razón no es futbolística, porque tengo claro lo bien que lo hago en Argentina. Podría fácilmente estar. Pero si no me llaman es porque hay un DT que toma una decisión y hay que aceptarla, o quizás el medio en su momento fue injusto con mi rendimiento y en sus palabras hacia mí”, sostuvo Díaz a Endler.

En esa línea, el volante añadió: “Entiendo y comparto. No tengo rencor con nadie. Es como vivo mi vida, en paz. Siento que futbolísticamente puedo estar. Pero hay una persona a cargo, que hay que tenerle respeto”.

Después de aquello, Endler le dijo a Díaz que “para mí en la selección deben estar los mejores, en los grupos siempre hay roces y problemas normales. En una selección hay veintitantas personas conviviendo. A mi parece tienen que estar los mejores en la selección que representa un país. Por mi parte me gustaría verte luego en la selección de nuevo, te lo mereces“.

Finalmente, la golera reveló cuál es uno de sus máximos anhelos que tiene en su carrera. “Como futbolista un sueño por cumplir sería jugar los Juegos Olímpicos. Sería una experiencia increíble ya a otro nivel, no es solamente fútbol sino que todos los deportes juntos con los mejores deportistas. Vivir esa experiencia me encantaría y ojalá que lo logremos”.