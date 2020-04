Gabriel Mendoza criticó al plantel de Colo Colo: “Les faltó tener un acto de humildad”

El exdefensor y campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, Gabriel Mendoza, criticó al plantel del cuadro albo tras no poder llegar a un acuerdo con la dirigencia del club sobre la rebaja de sueldos, debido a la pandemia por coronavirus que afecta al país.

“No veo cuál es la duda o artimaña que ellos creen que le están haciendo al plantel. Veo un Marcelo Espina y Harold Mayne Nicholls que son pro jugadores. Entendería el reclamo si el directorio hubiese estado compuesto por puros empresarios, pero no es el caso”, comenzó diciendo en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, añadió que a los jugadores “para no quedar mal con la gente, les faltó tener un acto de humildad. No creo que le afecte la rebaja de sueldos al plantel de dos o tres meses, siendo que después eso podía ser retribuido. Acá no velaron ni vieron por la gente que trabaja en el estadio, como los que barren, los preparadores físicos, el que limpia, los profesores de cadeteles, etc. Hay tanta gente que trabaja en torno al club que se han visto más afectados, y ellos aceptaron sin ningún tipo de problema la situación”.

“Me parece que como plantel Colo Colo no dio una buena señal, ya que tienen que haber dado el ejemplo a la ciudadanía de solidaridad, como lo hicieron otros clubes, quienes lo hicieron calladitos y otros llegarona un acuerdo inmediato”, agregó Mendoza

Pero el “Coca” fue más allá e indicó: “Tendríamos que haber dado un señal a Chile, a la gente que lo está pasando muy mal, esa gente que realmente le falta para llevar el pan a su casa”.

Finalmente, el exfutbolista mandó un mensaje a los dirigentes de Blanco y Negro. “No creo que ellos estén buscando joderse al futbolista. Marcelo (Espina) estuvo en la época de la quiebra e hizo un esfuerzo gigantesco por sacar a la institución adelante, sin cobrar nada. Esto, lo que ha pasado, dejará una fisura muy grande entre plantel y dirigentes, incluso con la gente”.