Matías Dituro aprovechó el receso del Torneo Nacional y operó de su rodilla derecha

Aprovechando la detención del fútbol chileno producto del coronavirus en el país, el portero de la Universidad Católica, Matías Dituro, decidió intervenir su rodilla derecha para mejorar una molestia que arrastra hace algunos años.

Fue el propio arquero, en conjunto al club “cruzados”, quienes informaron la decisión, y desde la precordillera entregaron detalles de la intervención: “fue una meniscectomia parcial artroscopica del menisco medial de la rodilla derecha”.

Por su parte, Dituro explicó como fue la intervención: “la cirugía fue exitosa y mañana (jueves) mismo comienzo la rehabilitación para volver mejor y más fuerte que nunca“, escribió en su cuenta de Instagram.

“Agradezco a toda él área Médica del Club y de la clínica San Carlos. Especialmente al Doctor Julio Espinoza quien me opero y al Doctor Fernando Yañez y Rodolfo González quienes me acompañaron antes de la cirugía y me ayudaran en mi recuperación“, agregó el portero.