Ricardo Lunari: “El recuerdo más feliz tiene que ser el título del 97”

Aldo Schiappacasse tuvo un especial capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro” esta vez en el marco de un nuevo aniversario de Universidad Católica y es por eso que tuvo como protagonista a un ex jugador de la UC, se trata de Ricardo Lunari.

El trasandino se refirió en primera instancia, a la cuarentena que está cumpliendo en su país: “La cuarentena me agarró en mi pueblo, en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, así que estoy en mi casa con mi señora y mis dos hijos, cuidándonos y esperando que pase todo esto. Lo importante es estar bien, estar en casa, para estudiar, para prepararme cuando vuelva la actividad del fútbol”.

Sobre la suspensión de las actividades deportivas, específicamente el fútbol, manifestó que, “ojalá que esta falta de fútbol haga crecer nuevamente el entusiasmo y volvamos con todo, no sé si será en agosto o en septiembre, pero ojalá que podamos disfrutar del fútbol normalizado y con mucha gente en la cancha”.

El volante tuvo tres pasos por el cuadro cruzado, siendo el más recordado el último que vivió entre 1996 y 1998: “El recuerdo más feliz tiene que ser el título del 97, porque desde el 93 al 97 lo buscamos , lo luchamos, lo sufrimos, porque teníamos grandes equipos, grandes jugadores y no podíamos terminar de lograr el campeonato”.

Su cariño por la institución, que se demuestra hasta hoy, lo hizo querer volver en una cuarta oportunidad: “Yo quise volver a Católica como jugador, cuando me fui a España estuve un año prácticamente jugando muy poco y en ese instante quise volver y hubo un dirigente que me dijo que ‘no, que yo ya era una figura demasiado usada en la Católica, que lo mio lo diera por cerrado en Católica’, así que me quede con las ganas de jugar en Católica. Treinta años tenía cuando me cerraron la puerta un directivo que no lo nombraré porque me hace mal”.

“Me han prometido, me han dicho, pero era todo en el aire, era linda palabrería, pero nunca hubo una propuesta concreta, en nada, nunca hubo una oportunidad de nada. Testigos de mis ganas de trabajar en Católica hay miles, pero desde el año 98 que yo me fui de Católica, nunca tuve un ofrecimiento, lo que me dolió y me molesto”, agregó.

Lunari, quien fue campeón con Universidad Católica en 1997 y jugó la final de Copa Libertadores ante Sao Paulo en 1993, reveló además que el actual entrenador de Leeds United, Marcelo Bielsa, siempre quiso dirigir a la UC. “Siempre le gustó, quería venir y me lo dijo muchas veces. Él se quedó siempre con ese deseo en su cabeza de algún día poder dirigir la Católica, no sé ahora porque ha cambiado mucho su vida, pero en ese momento si le daban a elegir se habría inclinado por la Católica”.

El poderío de la UC en los últimos años en el ámbito local, no ha podido ser traspasado en la arena internacional, y para el ex jugador de Neweells, “las diferencias económicas son muy importantes en relación con el fútbol chileno, colombiano con argentina y Brasil. Me parece que ellos se despegaron volvieron a hacer una diferencia que quizás se había acortado, y de repente porque las empresas no aportan como en Argentina o en Brasil”.

