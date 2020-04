Buljubasich sobre la Copa Libertadores: “Hasta que la Conmebol no genere un fair play financiero es muy difícil competir”

Universidad Católica celebró su aniversario 83 en medio del receso del fútbol por el coronavirus, pero de todas formas una conmemoración especial sobre todo por los últimos años que ha vivido el club, cargado a los éxitos.

En conversación con “Los Tenores”, el Gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, se refirió al contexto especial en el que se vivió este nuevo aniversario: “La verdad que la situación sanitaria impide que podamos tener un lindo festejo en un momento muy positivo del club en lo futbolístico, hay que adaptarse en las circunstancias y cada uno desde su casa a través de las redes sociales, celebrar este día”.

Sobre la medida tomada por la UC, de otorgar vacaciones al plantel sin reajustes en sus salarios, manifestó que, “el club está bien, tiene sana la economía, pero ante situaciones como esta nadie se salva. En principio lo que ha hecho el directorio a través de la gerencia es evaluar posibles escenarios a futuro. La línea es no hacer nada raro más allá de lo que se hizo la semana que se habló con el cuerpo técnico, los jugadores y ver el tema de las vacaciones. No tenía sentido que siguieran entrenando con la intensidad que estaban haciendo, si no hay partidos próximos”.

En esta misma línea, agregó que “por ahora no se ha reducido nada, se han pagado los sueldos de marzo en su totalidad, se van a pagar los sueldos de abril en su totalidad. Si lo que hablamos es que cualquier decisión o propuesta que tenga que tomar el club lo íbamos a conversar primero con el plantel, el cuerpo técnico, están abiertos a conversar, a colaborar”,

Uno de los temas recurrentes es el posible regreso de Gary Medel al cuadro precordillerano, para Buljubasich, es un deseo concreto: “Uno siempre quiere que esos jugadores que son muy identificados con el club vuelvan. Uno como ex jugador sabe que a determinadas edades cuando esos jugadores vuelven, es difícil que se vayan. Yo me ilusiono, el club siempre está atento. Con Gary tengo buena relación, pero también entiendo que su deseo de volver es genuino, pero también entiendo que la carrera de los futbolistas la deban extender lo más que puedan”.

Pese a la hegemonía de la UC en los últimos años en el ambito local, la competencia internacional ha sido la deuda pendiente, aunque para el ex portero cruzado, la razón es clara: “Sobre la Copa Libertadores, yo sigo creyendo que hasta que la Conmebol no genere un fair play financiero es muy difícil competir. En Chile se critica mucho a las Sociedades Anónimas, pero en toda Sudamérica no debe haber un país que pague todo al día como lo hace Chile, desde ese lugar, hasta que no se genere un fair play financiero muy estricto, yo lo veo difícil. Hacer una buena Copa Libertadores es llegar a octavos, cuartos, pero yo prefiero ser campeón antes que eso. Nosotros primero a nivel local jugamos con clubes leales, pero a nivel internacional no es leal, porque hay clubes que quieren hipotecar al club por un año para ganarla”.

La remodelación del estadio, también ha sido un tema en los últimos años del cuadro cruzado, a lo que “Tati” manifestó que, “esa no es mi área, el club está trabajando en silencio con los pasos que hay que dar, a pesar del coronavirus se sigue trabajando. La ilusión está, el trabajo se va a seguir haciendo, en estas cosas hay que tener mucho cuidado con lo que uno promete. Pero a todos nos gustaría tener una remodelación del estadio, están todos ilusionados con el trabajo, pero es difícil dar una fecha”.

Finalmente, entregó los nombres de los que para él son los jugadores más destacados en la historia del club: “A mí me parece que de los que me tocó ver hay importante jugadores como el Chapa Fuenzalida en estos últimos años también Luciano Aued, Matías Dituro, el Milo, Gary, Cristián Álvarez, Toselli“.