Ministro de deportes en Italia puso en duda el regreso del fútbol el 4 de mayo

Muchas son las fechas que han trascendido para regresar a la actividad futbolística en Europa, específicamente en Italia, donde veían con mucho entusiasmo que el próximo 4 de mayo los equipos podrían volver a los entrenamientos y preparar el regreso a las canchas.

Pero el ministro de deportes italiano, Vincenzo Spadafora, fue muy claro con respecto al retorno a la actividad deportiva en el país europeo: “Hoy no estoy dando ninguna garantía para el comienzo del campeonato o el entrenamiento el 4 de mayo, si las condiciones para el país no existen primero”.

“El deporte no es solo fútbol y no es solo la Serie A. Evaluaré con mucho cuidado, pero esto no debe dar la ilusión de que reanudar el entrenamiento significa reanudar el campeonato “, agregó.

De esta manera aún no se puede dar una fecha concreta del retorno de una de las principales ligas de Europa, que tiene entre sus filas al chileno Alexis Sánchez.