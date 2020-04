Nicolás Díaz reveló por qué falló su traspaso a Colo Colo: “Hubo una pelea”

Colo Colo hace algunos meses anunciaba la contratación del entonces jugador de Palestino Nicolás Díaz, pero horas después se terminó trabando todo y el futbolista fichó finalmente por el Monarcas de Morelia de México.

Pasado el tiempo, reveló qué fue lo que sucedió en conversación con el CDF. “Yo estaba concentrado en el Preolímpico Sub 23, el tema no pasó por mí, decidieron entre ellos. Hubo una pelea entre los presidentes de Colo Colo y Palestino y ahí no me pude meter” , sostuvo.

Finalmete, Díaz contó cuál es el gran anhelo que tiene para su carrera. “Jugar en la Roja con Paulo (Díaz) es un sueño que tenemos, pero hay que ir paso a paso y disfrutar a los que están. Si hay una oportunidad, espero aprovecharla”, cerró.