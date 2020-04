El increíble relato de Maradona de cómo fue que convirtió el gol con “la mano de Dios”

34 años han pasado desde que Diego Maradona y Argentina se proclamaran campeones del Mundial de 1986 en México. Pero la memoria de la leyenda trasandina sigue intacta cuando le hacen recordar el gol con la mano que le marcó a Inglaterra en aquella cita planetaria, que a la postre terminó siendo clave para el título.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa a Sansom. Y Sansom la quiere haces es jugar para atrás, en ese equipo no existía jugarla para atrás, sino dársela al arquero para que él siguiera”, comenzó diciendo Maradona.

En esa línea, añadió: “Cuando vi que iba para arriba, dije ‘no la alcanzo nunca, baja por favor’. Se me ocurrió una idea. meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’. Y Checho (Sergio Batista), el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrázame‘”.

En esa línea, terminó diciendo que “(Jorge) Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano? Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, déjate de hinchar las pelotas’“.