Paulo Díaz sobre la selección: “El mejor ejemplo para mi ha sido Jean Beausejour”

Durante el 2020 se venía un año bastante cargado para la selección chilena, un panorama que cambió completamente con el coronavirus en el mundo y que podría llevar a que el combinado nacional este en cancha recién 2021.

Uno de los nombres que habían entrado con mucha fuerza en el once titular de Reinaldo Rueda durante el último tiempo fue Paulo Díaz. El defensor de River Plate conversó con el portal Fútbol Joven Chile, donde comentó lo que ha sido vestir La Roja: “Ha sido una responsabilidad muy grande de estar representando a mi país y también a mi familia. He llegado donde he querido estar, jugando más partidos de titular y agarrando la confianza de los jugadores importantes hoy en día en la selección”.

El ex jugador de Colo Colo, tiene muy claro quien es su referente en la generación dorada: “El mejor ejemplo de forma de ser, en ser correcto y entrenar a mil en la cancha, yo creo que el mejor para mí ha sido Jean Beausejour. Ha sido una parte importante en mi adaptación a la selección, he hablado mucho con él y como tenemos el mismo representante me he acercado mucho para que me ayude con eso, es mi espejo a lo que puedo ser yo en la selección”.

Además confesó uno de sus más grandes sueños con respecto a la selección: “Yo creo que es el sueño de los dos. Jugar junto a mi hermano en la Selección sería lo máximo. Ahí se alcanzarían todos los sueños”.

El ex zaguero de San Lorenzo tuvo palabras para su actualidad en River Plate donde busca ser titular indiscutido y también recordó la final de la Copa Libertadores donde el elenco “Millonario” cayó ante Flamengo: “Fue muy difícil, para mi era mi primera vez en una final tan importante y creo que sufrí harto. Fue algo duro ese día y dos días después también, nos preguntábamos como paso esto y porque paso”.