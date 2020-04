Germán Lanaro y la posibilidad de recortes salariales en la UC: “Estamos dispuestos a hacerlo”

El plantel de Universidad Católica mantiene los entrenamientos desde el hogar y también las conferencias para poder conocer la realidad de los jugadores y como llevan la cuarentena alejados de la cancha y de los trabajos en cancha.

El defensa de la UC, Germán Lanaro fue quién se refirió a como lleva la situación de la pandemia en nuestro país con un especial cuidado: “Es difícil, trato un poco de abstraerme de ver poco noticiero e intentar que la cabeza este en otro lado, pero obviamente es la realidad que estamos viviendo, uno se pregunta hasta cuando vivimos en esta incertidumbre. En mi caso mi señora está embarazada de ocho meses y estamos en la ultima etapa del embarazo y son un montón de incertidumbres que tenemos en cuanto al tema de la salud, al salir porque hoy los controles son semanales”.

Cabe recordar que el zaguero no sumo minutos en los partidos que se alcanzaron a jugar antes del receso por una fractura de clavícula que lo tuvo lejos de las canchas, lesión de la cuál ya está completamente recuperado, “de la lesión ya estoy bien. Las cosas que hago son las mismas que vienen haciendo los chicos. No tengo trabajos individuales, es una tranquilidad”.

“Es difícil, porque después de hacer una buena recuperación, más allá de que los tiempos se habían apurado un poco por el tema de querer estar rápido. Pude ir a dos partidos al banco, no pude sumar minutos, pero me deja tranquilo que lo que estuvo de mi lado para estar a disposición, se hizo, un trabajo en comunión con el Cuerpo Técnico y Cuerpo Médico”, agregó Lanaro.

Son varios los clubes que han tomado medidas económicas, por lo menos hasta ahora en Los Cruzados no han anunciado algún reajuste salarial pero el trasandino nacionalizado chileno manifestó que si se llega a dar esta situación, con el plantel están totalmente a disposición para cualquier determinación: “Creemos que es un momento excepcional y si alguien o sobre todo el club necesita que demos esa mano, estamos dispuestos a hacerlo y obviamente seriamos el primer estatuto que el club queremos que toque, que a los trabajadores se les siga pagando de forma normal porque entendemos que este momento tenemos que ser nosotros los perjudicados si tiene que pasar eso”.

El ex Palestino tuvo palabras además para el sistema de campeonato que podría verse alterado cuando vuelva el fútbol, “habiéndose jugado tantas fechas, cambiar el formato después de haberlo cambiado hace dos años es volver a insistir con algo que no tiene sentido y algo que hacia afuera no esta bueno”.