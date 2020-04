Federación de Paraguay cerró la temporada 2020 para todas las divisiones menores por el coronavirus

Se acabó el fútbol oficial para niñas, niños y adolescentes en Paraguay. La Asociación Paraguaya de fútbol (APF) comunicó el cierre de la temporada 2020 para las divisiones menores de todos los equipos federados.

A través de una comunicado la entidad explica que la medida afecta a las Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 23 de los clubes de la primera división, además de todas las formativas de las otras categorías.

La APF agregó que la paralización de este año también incluye a los equipos formativos del fútbol femenino, el futsal, el fútbol sala y los equipos formativos asociados a la Confederación de Escuelas de Fútbol de Paraguay.

La asociación paraguaya enfatiza que la decisión se debe a la pandemia del coronavirus, precisando que las niñas, los niños y los adolescentes “presentan un mayor riesgo de ser un vector de contagio”.