Blandi le mandó un mensaje a los hinchas albos: “Se que no he mostrado mi mejor versión”

Nicolás Blandi, delantero de Colo Colo conversó con Los Tenores sobre cómo ha sido su experiencia en el fútbol chileno.

El atacante aseguró que desde su llegada al cuadro albo ha debido lidiar con situaciones complejas. “Fue un poco raro, porque desde Argentina uno tenia la imagen que Chile creció muchísimo en los últimos años. Que la gente vivía tranquila y contenta. Vino un problema social y después una pandemia. Por ahora me tocó vivir momentos en lo personal, no tan gratos y no tan lindos. Hay que poner mentalidad positiva”.

Además contó cómo ha sido recibido por Pablo Mouche en su hogar, debido a que su familia se encuentra en Argentina. “Antes de que todo explotara estaba con toda mi familia acá en Chile, porque teníamos dos partidos de local en Copa Libertadores. Cuando estaban por cerrar las fronteras, pude conseguir algunos vuelos para que se fueran a Argentina a hacer la cuarentena. Tuve la suerte que Pablo me recibiera con su familia en su casa. Estoy muy agradecido que me hayan recibido y que hayan tenido ese gesto conmigo, que estamos atravesando este momento que no es lindo ni grato para nadie”.

Por su rendimiento futbolístico, Blandi fue bastante autocrítico. “Fue irregular, con partidos mejor que otros, uno siempre espera convertir más y poder ayudar con goles, será cuestión de tener paciencia. El rendimiento del equipo también fue irregular. Por ahí en algunos partidos andábamos bien y otros no tanto. Se que no he mostrado mi mejor versión. Se que tengo muchísimo más para dar. Debo seguir conociendo a mis compañeros. Esperando que cuando todo se resuelva pueda demostrar mi mejor versión”.

De paso, aprovechó de definirse como atacante. “Creo que soy un nueve de área, finalizador de jugadas. Me gusta hacer diagonales, pelotas profundas y centros a los costados. Para engañar y sacar movimientos para definir. No disfruto encasillándome parándome solo en el área. Indudablemente mi fuerte o donde más cómodo me siento es dentro del área o de los metros finales de cancha. Como cualquier jugador de esas características, mientras mejor juegue el equipo, más beneficioso es para mi juego. Jugadores para eso tenemos”.

Por la salida de Mario Salas y la llegada de Gualberto Jara, Blandi señaló que “Son decisiones que toman los dirigentes. Nosotros en esas cosas no podemos incidir y creo que para cualquier empleado cuando cambian el jefe, es momento de cambios y adaptarse a otra forma de trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, intentamos siempre a estar a disposición de Gualberto Jara.Sabíamos que teníamos que empezar a ganar, por la camiseta, el equipo y el plantel. Sabíamos que los triunfos iban a empezar a llegar. Lamentablemente con todo esto se para justo cuando el equipo había empezado a ganar”.