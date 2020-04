Nicolás Castillo relató parte de su calvario en México: “Perdí casi tres litros de sangre. Me salvaron la vida”

Por medio de un live que hizo junto a Universidad Católica en Instagram, Nicolás Castillo relató el calvario que vivió durante los últimos meses en México, donde tuvo que ser operado tres veces y estuvo por bastante tiempo internado en una clínica.

Al respecto, el ariete del América comenzó diciendo que “ha sido difícil empezar este 2020, de la clínica, de allá para acá, desde el 28 de enero que no salgo de casa, casi dos meses, fui a operarme por una lesión del cuádriceps, que por querer jugar con molestias se me cortó. Se decidió operar junto con los doctores y el cuerpo técnico porque no aguantaba el dolor. No estaba bien en lo físico. No daba más. Era pasar cuatro meses o esperar a que se regenerara solo”.

Consultado sobre qué recordaba de aquellos difíciles momentos, el delantero indicó: “Después de eso salió todo, termino la operación y no me acuerdo mucho, estaba en el post operatorio, y en ese momento me empezó a dar la trombosis (…) no sentía la pierna o sentía que me iba explotar. Trataba de mover el tobillo y no podía. Me durmieron al tiro. Una doctora, que me salvo la vida, sacó a todos de la pieza y me dijo hay que operar de nuevo. Ya después no recuerdo más”.

Finalmente, Castillo aseguró: “Tengo una cicatriz de 20 puntos en la ingle. Dormía, comía, dormía, comía. Y estaba con oxígeno. Me vino un nuevo sangrado y me operan por tercera vez”.