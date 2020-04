Gonzalo Jara recordó el partido ante Brasil en el Mundial 2014: “Ese partido no lo he vuelto a ver”

El defensor chileno, Gonzalo Jara, habló con el canal de Youtube “Balong – MDTPnet”, respecto a todo el tiempo que defendió a la Roja, donde recordó la dolorosa eliminación ante Brasil en el Mundial 2014, el partido frente a Holanda y la semifinal de Copa Centenario ante Colombia.

Respecto al duelo perdido ante la canarinha por penales, indicó: “Ese partido no lo he vuelto a ver. El arco era de hockey. Cuando uno dice de que el arquero es más grande o el arco es más chico, pasa. El nerviosismo y la presión está siempre. Ese partido fue especial. Brasil no venía jugando bien y sabían que contra nosotros no iba a ser fácil. Preferían jugar con cualquier equipo de Europa. De principio al final fue tenso, ninguno de los dos iba a regalar nada.

Consultado sobre el partido ante Holanda, Jara sostuvo que “sabíamos cómo iban a jugar. Era el equipo mezquino que ninguno de los que ve fútbol estaba acostumbrado a ver. Ellos jugaban muy diferente. Soltaban a Robben y a Lens. Tenían una línea de cinco y había pocos espacios. Ellos entrenaron esa forma y lo ganaron así. Con Robben hay una jugada que no se me olvida nunca: arranca de la mitad de la cancha, intento chocarlo, remata y pasa cerca del palo. fue la única que tuvieron en el primer tiempo”.

Finalmente, tuvo palabras para el compromiso disputado ante los cafeteros en Estados Unidos. “No se podía jugar. Después de 3 ó 4 horas recién volvimos a jugar. Creo que fue larguísimo. Hago un penal que no cobran en el lado izquierdo, no recuerdo si fue una mano o falta, entre que salta agua y no se veía nada. Fue complicado desde el juego y el clima”.