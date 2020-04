Deportes Iquique anunció suspensión provisional de arqueros sancionados por dopaje

Deportes Iquique fue notificado de dos casos positivos en control antidopaje realizado en febrero. Se trata de los arqueros Luis Sotomayor (23 años) y Julio Bórquez (20 años), quienes arrojaron trazas de “Furosemida”.

El elenco de los dragones celestes, mediante un comunicado, explicó cuál fue la medida que tuvo que tomar con ambos futbolistas por lo ocurrido.“Ambos fueron notificados por la Comisión Nacional de Control de Dopaje de haber arrojado resultados adversos en controles de doping rutinario. Esto implicaría una posible infracción a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje y del Reglamento Nacional de Control de Dopaje, al detectarse la sustancia llamada “Furosemida”. En razón de lo anterior, los jugadores se encuentran provisionalmente suspendidos“.

Deportes Iquique señaló que no estaban al tanto de lo ocurrido y que están investigando para tener claridad.”Nuestro club a pesar que nunca tuvo conocimiento que los jugadores consumieron la sustancia descrita, se encuentran reuniendo los antecedentes necesarios para comprender la situación en forma integral, y prestar el apoyo que sea necesarios a nuestros jugadores en lo reglamentario”.

En el comunicado, el elenco del norte también explica que ambos arqueros confesaron haber consumido el diurético sustancia, pero no para esconder otro tipo de sustancias.”Confiamos en lo que nos han indicado nuestros jugadores, quienes nos han manifestado su total ausencia de culpa sobre conductas que pudieran atentar contra el juego limpio o utilización de sustancias para mejorar sus rendimientos, estando dispuestos a colaborar con las autoridades fiscalizadores y ante la Comisión Nacional de Control de Dopaje. Nos explicaron que el compuesto que arrojó el resultado adverso es “Furosemida” que corresponde a un diurético de uso común y que ellos consumieron”.

Con respecto al mismo tema, Deportes Iquique afirmó que hicieron más exámenes para comprobar la inocencia de sus futbolistas.”Para que no quede ninguna duda de su integridad, los jugadores voluntariamente han pedido que nuestra institución los sometiera a exámenes para acreditar que no han consumido ninguna otra sustancia prohibida distinta a la que motiva el reproche. Por lo anterior, nuestro club contrató los servicios del Laboratorio Clínico de nuestra ciudad, “Clinicum”, que el día de hoy tomó muestras, las analizó y concluyó que no existen sustancias prohibidas en los organismos de nuestros jugadores“.

Finalmente, el cuadro celeste aseguró que seguirán apoyando a Bórquez y a Sotomayor.”Lamentamos el hecho al ser no solo deportistas destacados, sino jóvenes íntegros, a quienes como institución apoyaremos en esta situación“, sentenció.