Marcelo Díaz eligió a su equipo ideal de baby fútbol con tres compañeros de la selección chilena

En medio de su cuarentena por la pandemia del coronavirus, Marcelo Díaz se dio el tiempo para elegir a su equipo ideal de baby fútbol, donde incluyó a tres grande compañeros de la Roja, junto a dos extranjeros.

Al respecto, el volante de Racing indicó que “para no complicarme no me pongo yo. Al arco Claudio Bravo, uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez, me encanta cómo juega. Al medio Charles Aranguiz y dos delanteros: Iago Aspas, con el que jugué en el Celta, y Alexis Sánchez“.

Finalmente, Díaz confesó una de sus recientes pasiones, el golf. “Lo descubrí hace menos de un año, me empecé a interiorizar, sigo tomando clases y tal vez siga con mayor frecuencia después del retiro“, concluyó.