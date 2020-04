Mauro Pozo y la lucha con su hija: “Me da pena cuando se dice que esta es la mejor salud del planeta”

Aldo Schiappacasse continúa con grandes invitados en “Los Tenores Puertas Adentro” y en este nuevo capítulo, el ex jugador y director técnico, Mauro Pozo, fue quien protagonizó la conversación.

El ex jugador de Deportes Concepción contó como ha vivido esta cuarentena en su casa y con la especial relación que tiene con sus hijas: “Lamentablemente esto repercute a todos los trabajadores, yo soy profesor de fútbol en dos colegios en el barrio alto, lo que no permite salir a nuestras labores diarias, lo propio con el fútbol en los comentarios y desde que empezó esta pandemia opté por estar encerrado en el departamento junto a mi hermano Nicolás y extrañando a mis hijas, ha sido muy difícil mantener la cercanía”.

Laura de 9 años, es la hija menor de Mauro Pozo y con quién ha vivido una dura lucha en temas de salud, desde su nacimiento, “nació prematura extrema con 500 gramos y 27 centímetros, de hecho ella estaba desahuciada hasta el día 45, fue el cura le dio la extrema unción y de ahí tuvo una mejoría notable”.

“Ella tiene hasta hoy día 9 operaciones, tiene dos paros cardiorespiratorios, tiene microcefalia, pero es una niña normal una niña que está desarrollando de a poco su niñez, en su momento decían que no iba a caminar, no iba a hablar y ella corre, salta es súper hiperactiva”, agregó el actual comentarista de Directv.

El ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi en Santiago Morning, ha vivido de cerca la realidad de la salud en Chile, por todo lo que ha pasado junto a su hija, es por eso que su radiografía es muy concreta: “Me da lata, me da pena cuando se dice que esta es la mejor salud del planeta y no es así. Yo he vivido las dos caras de la moneda, fui una persona pública, fui seleccionado nacional, fui una persona deportista, pero después que me retiré, Dios me propuso esta situación con mi hija Laura, la asumo como hombre y hoy la estamos luchando”.

“Mi hija Laura de 9 años hoy no puede estar en una isapre porque ella tiene pre existencia, ella de las primera 5 operaciones yo no tenía isapre y un día solamente para que ella estuviese en la incubadora, me salía 1 millón de pesos, sin contar que ella estuvo 8-9 meses en clínicas y hospitales”, concluyó.

Señaló además que cada vez que visita a su hija, comparte a lo lejos con ella, pero que le cuesta bastante acostumbrarse durante estos días de cuarentena “cuesta no dar un abrazo y no poder quedarme con ella. Laura ha sido la persona que nos llenó los momentos y cuesta mucho”.

