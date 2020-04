Diego Rubio sobre Medel: “Gary es una persona para admirar”

Las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar, fueron otro de los eventos que se suspendieron por la pandemia del Covid-19, alterando la planificación de la selección chilena, para el 2020.

Uno de los que podría haber sumado una nueva convocatoria es el delantero de 26 años, Diego Rubio. el atacante que milita en el Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) fue parte del trabajo de Reinaldo Rueda en los últimos partidos amistosos durante el 2019, donde pudo conocer al técnico colombiano, “es un entrenador con mucha experiencia, con muy buenos resultados. Siempre he dicho que en los amistosos probó jugadores, pero después en la Copa América lo hizo muy bien y el equipo jugó bastante bien, entonces solo tengo buenas palabras para él”.

El delantero conversó con Fútbol Joven Chile, donde además se refirió a los referentes de la selección, destacando específicamente a Gary Medel: “Gary es una persona para admirar en los entrenamientos porque se la juega por completo en los entrenamientos, donde sea. Entonces eso para los más jóvenes lo ven y sea lo que sea él lo da todo y eso es un ejemplo para todos”.

“Una persona te puede decir algo y después ves totalmente lo contrario pero al final Gary es un ejemplo con su propio ejemplo, al final uno dice ‘este jugador que lo ha ganado todo, que ha jugado en todos los equipos de Europa y se sigue matando así, o sea uno se tiene que matar el doble'”, agregó Rubio.

El ex Colo Colo, confesó que existieron conversaciones para volver en su minuto a la tienda alba y no negó regresar a futuro: “En mi caso, creo que es muy necesario que el club a uno lo quiera y lo pida. Ha habido conversaciones en el pasado, pero nada más que eso. Hoy escuchaba a Jorquera, y decía ‘no puedo volver a un lugar que no me quiera’. Por eso, yo creo que en el momento que pase, lo voy a pensar”

“Hubo conversaciones con otros equipos chilenos, pero no se dio en el tiempo, porque justo me había cambiado de equipo. No fue tan fácil, pero no voy a decir jamás qué equipos eran”, concluyó el ex Sporting de Lisboa.

Sobre la emergencia del coronavirus en Estados Unidos, específicamente en el mundo del fútbol, Rubio manifestó que, “el mayor problema de acá fue que venimos de una parada larga, imagínate que nosotros no jugamos desde mitad octubre, hicimos toda la pre temporada, jugamos dos partidos y se suspendió, es como si hubiésemos estado seis meses parados casi sin jugar”.