Christiane Endler: “Lo que pasó con Bravo en la selección es una falta de respeto a todo lo que le ha dado al país”

En medio de una entrevista con Rodrígo Sepúlveda para el programa de Youtube del periodista, la golera chilena Christiane Endler, lleno de elogios a su colega Claudio Bravo, defendiéndolo además de la marginación que tuvo en la selección chilena.

Al respecto, la meta del Manchester City comenzó diciendo que “para mí siempre ha sido un referente, no sólo por lo que ha logrado. Su estilo me gusta mucho y creo que es similar a lo que trato de hacer yo. Ha logrado cosas que no hemos valorado tanto, al gran arquero que tenemos en la selección”, dijo Tiane.

En esa línea, “Tiane” añadió: “El liderazgo que tuvo siempre en la selección, lo que ha logrado a nivel de clubes, no cualquiera es arquero del Barcelona y el Manchester City, más allá que hoy no sea titular. En un posición única donde siempre hay dos peleando. Tiene mucho mérito”.

Finalmente, Endler salió en defensa de Bravo tras la marginación que sufrió en la selección chilena cuando Reinaldo Rueda tomó el mando del equipo “Olvidarse de todo lo que ha hecho (…) lo que paso con Bravo en la selección es una falta de respeto a todo lo que le ha dado al país, súper poco profesional de todos los que están a cargo y los jugadores también. Fue muy feo como lo trataron”, manifestó tajante.