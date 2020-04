Estay por el partido con Italia en Francia 98: Le podríamos haber ganado a un gran rival

Fabian Estay, exjugador de la selección chilena contó sus recuerdos de la participación de la selección chilena en el Mundial de Francia 1998.

En diálogo con el portal deportivo EnCancha, el mediocampista contó que para llegar a participar en el torneo mundial, sufrió bastante. “Me subí al avión sobre el final, ya que sólo jugué cinco partidos en las eliminatorias y tras un inconveniente con Acosta, no seguí siendo llamado, eso produjo mi buen rendimiento en México y volví a ser convocado”.

De todas formas, aseguró que aún lamenta no haber podido ganar ante Italia por la fase de grupos. “Los tres fueron muy emotivos, pero por el rival y la trascendencia del encuentro, me quedo con el de Italia. Fuimos superiores, corrimos harto, metimos y por lo que reflejamos en la cancha, nos quedamos con la frustración del empate, sabiendo que pudimos ganar a un gran rival”.

El exfutbolista confesó que le hubiese encantado cerrar su carrera en Universidad Católica. “Para mí la Católica es especial, tal vez no tiene la resonancia que tiene Colo Colo y la U, pero me tocó salir campeón en 1987 con puros jugadores chilenos, con una gran camada y parte formativa. Hay un cariño muy especial, me hubiese encantado retirarme en este club”.

