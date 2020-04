Plantel de Deportes Temuco rechazó que el club se acogiera a la Ley de Protección del Empleo

Durante esta jornada, los jugadores de Deportes Temuco manifestaron su repudio a que el club se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

A través de un comunicado, el plantel señaló que esta determinación es “una medida autoritaria e intransigente, alejada de todo el dialogo y permanente disposición del plantel por encontrar una alternativa distinta que permitiera dar continuidad a las remuneraciones y ayudar al club en los momentos de crisis”.

“Excusados en esta ley, nos descontaron de manera indiscriminada (juveniles, utileros, área medica, cuerpo técnico, etc.) el 30% del mes de marzo, donde por indicación de la institución debimos mantenernos en cuarentena preventiva”, porsigue el documento.

Finalmente, los jugadores señalaron que no hubo ningún tipo de negociación, y llamaron a la dirigencia a empatizar con aquellos que no cuentan con los fondos en sus cuentas, apoyar a quienes no cumplan con los requisitos y reconocer los días trabajados bajo cuarentena durante el mes de marzo.

Recordemos también que el Sifup había criticado esta situación manifestando que “resulta impresentable, legal y éticamente”.