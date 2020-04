Juan Ignacio Duma no se olvida de la U: “Sería muy lindo volver en algún momento”

Juan Ignacio Duma, delantero formado en Universidad de Chile que actualmente se encuentra jugando en Barnechea analizó su presente futbolístico.

En conversación con el portal deportivo En Cancha, el delantero aseguró que está encontrando un nuevo aire en el cuadro huaicochero. “Estoy reencantándome con el fútbol nuevamente después de tantas lesiones que he tenido. Por suerte, acá en Barnechea las cosas me están saliendo muy bien, arranqué el 2020 de muy buena manera, así que una lástima por el receso“.

El atacante confesó que le encantaría poder volver a vestir la camiseta del cuadro azul. “Siempre he dicho que sería muy lindo volver en algún momento y que el cariño que le gente me tiene es el mismo que yo hacia ellos. El club me ayudó a crecer como persona y futbolista, me formó y me hizo ser profesional”.

