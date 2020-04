Exvicepresidente del FC Barcelona acusó de corrupción a la dirigencia culé

En medio de la pandemia mundial que ha significado la irrupción del coronavirus, el FC Barcelona sigue viviendo días turbulentos.

En conversación con RAC1, el exvicepresidente del FC Barcelona, Emili Rousaud acusó de corrupción a la dirigencia culé en el caso “Barcagate”, donde se le pagó a una empresa para dañar la reputación de jugadores, históricos y algunos jugadores a través de las redes sociales.

Ante ese escenario, Rousaud no tuvo tapujos para decir que alguien se estaba robando dinero con esa “inversión”. “Que hayamos pagado un millón de euros quiere decir que alguien metió la mano en la caja. Se está pagando un sobreprecio, no sé quién ha sido, ni si el presidente lo sabía, ni de qué nivel forma parte, pero me parece claro”.

Desde el club catalán evidenciaron la molestia por los dichos del exdirectivo y aseguraron a través de un comunicado que no descartan tomar acciones legales.