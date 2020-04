Carabalí en contra de las isapres: “Se quieren aprovechar de la situación que está viviendo el país”

Omar Carabalí, arquero de Colo Colo que está a préstamo en San Luis de Qullota conversó con ADN Deportes sobre la crítica realidad mundial por el coronavirus.

El golero que está viviendo en concón cumpliendo su cuarentena, confesó que se sigue ejercitando. “Igual salgo a correr temprano para no toparme con gente. El club nos facilitó ciertos implementos para trabajar, pero nada comparado con realidad de estar en una cancha”.

En sus redes sociales, el arquero criticó las decisiones que han tomado las isapres, preocupadas netamente por interés económico. El exColo Colo reiteró sus dichos. “Hace poco comenté algo en Twitter, porque me pareció absurdo que subieran los planes de isapres, considerando este tema tan complicado como la salud. Han tomado malas decisiones, no se han tomado los recaudos necesarios. Si hubieran tomado las acciones necesarias desde el principio, quizás se hubiera contenido un poco más el virus”.

Además, volvió a criticar la gestión del ministro de Salud, Jaime Mañalich en medio de esta crisis. “Le preguntaron al Ministro Mañalich por el tema del alza de las isapres y él dijo que como Gobierno no podía hacer nada. Entonces, me pareció absurdo que el gobierno le pida por favor a una empresa que no suban los precios de la salud. Por eso fue mi molestia y publiqué un tweet. Estoy haciendo los cambios necesarios para cambiarme a Fonasa. Es una decisión que tomé en caliente y la mantengo. Me comentaban que si no ocupas tu Fonasa el dinero se va guardando parece”.

Carabalí aseguró que en esta pasada, el gobierno pudo haber tomado medidas más sólidas en el área de salud. “Mi rabia fue por ese lado, porque como gobierno pueden hacer algo más, ellos pueden controlarlo, pueden frenar el alza en todos los aspectos, entonces se quieren aprovechar de la situación que está viviendo el país. Que se pongan las mano en el corazón por su gente, para eso lo elegimos”.

El arquero ecuatoriano, nacionalizado chileno contó detalles de cómo está lidiando su familia en Ecuador la realidad del coronavirus. “Está muy complicado todo, gracias a Dios estoy bien con mi familia en Chile. Tengo algunos tíos por parte de padre, no muy cercanos, los contacté y están bien, son otros puntos de Guayaquil que están siendo muy complejos. Hay gente con cuerpos (de fallecidos) dentro de las casas, con sus familiares encerrados en sus piezas y da mucha tristeza escucharlos. Me comentan que no hay nada, que no hay implementos, no hay medicamentos, no hay algo tan simple como conseguir un paracetamol. Acá es muy fácil ir a la farmacia e ir a comprar un paracetamol”.