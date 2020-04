Thomas Müller renovó en el Bayern Múnich hasta el 2023

Bayern Múnich sigue armando el equipo pensando en las próximas dos temporadas. Hace unos días el elenco bávaro definió la continuidad del entrenador Hansi Flick y ahora el club alemán anunció la extensión de contrato de Thomas Müller hasta 2023.

Esta información se entregó a través de un comunicado, donde explican que el Bayern decidió renovarle su contrato que terminaba en junio de 2021.

El futbolista de 30 años expresó sus sensaciones tras firmar su continuidad en el club.”Lógicamente estoy muy contento, cuando se tiene más de 3o años uno piensa qué es lo siguiente que hará. Las negociaciones no han durado mucho. En los últimos meses, el club y yo hemos atravesado una etapa positiva y esa dinámica ha contribuido a que firmara con las mejores sensaciones”.

El campeón del Mundo con Alemania comentó la situación actual donde está suspendido el fútbol en casi todo el mundo para frenar los contagios de Covid-19.”Todo el mundo está parado, el fútbol no es prioritario, en mi caso tampoco. Pero lógicamente con una extensión de contrato uno piensa en el futuro. Y en el futuro, aunque parezca difícil, se volverá a jugar fútbol. El fútbol no solamente volverá a ser importantes para los futbolistas, también para la gente que volverá a disfrutar”.

Finalmente, el jugador valoró lo que significa el elenco alemán para él.”No es solo que yo formo parte del club y que el club forme parte de mi, sino que luchamos juntos. Es algo intenso. Hemos vivido decepciones, celebrado enormes éxitos y lógicamente el club no solo es mi empleador, sino que también es mi pasión junto con el fútbol”, sentenció.

Müller debutó en el Bayern Munich en 2008 y desde esa fecha ha salido ocho veces campeón de la Bundesliga, cinco veces la copa de Alemania y también en la misma cantidad la Supercopa. Además, ganó la Champions en 2012-2013 y la Supercopa de Europa.

Otros jugadores que están a la espera de resolver su futuro son: Neuer, Thiago, Alaba, Javi Martínez y Boateng.

