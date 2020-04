Patricio Cornejo recordó los “sillazos” de la Davis: “De alguna manera nos cortaron los brazos”

Aldo Schiapacasse protagonizó un nuevo capitulo de “Los Tenores Puertas Adentro” en el que sostuvo una interesante conversación con el ex tenista Patricio Cornejo.

Cornejo de 75 años, se refirió en primera instancia a la contingencia que se vive con el coronavirus y comentó que está tomando las precauciones: “Si por supuesto, el calendario va muy rápido y quiero llegar bien hasta el final, así que en casa, encerrado, llevo prácticamente un mes, yo me adelanté un poco porque los años no pasan en vano y si uno quiere seguir aquí, tiene que acatar todas las instrucciones”.

“Tengo una bicicleta, me muevo harto por la casa, salto un poco, trato de entretenerme, puedo bailar y moverme al ritmo de la música”, agregó Cornejo.

El ex tenista manifestó que ha vivido con mucha incertidumbre estos días en cuarentena, “no es fácil estar ahí mirando la televisión preocupándose más con todo lo que uno escucha con lo que esta pasando, con los problemas que tiene la gente y los problemas que vienen para adelante, es todo muy incierto, es como cuando uno tiene un rival y nunca lo ha visto jugar, entonces empieza a enterarse recién cuando lo ve al otro lado de la red”.

Tuvo palabras también para el nuevo formato de la Copa Davis, que no es mucho del gusto de ex capitán, “no mucho, pero hay que aceptarlo, imagínate no sé cuando vamos a ver tenis en Chile, porque la Copa Davis digamos que es un evento que le ha gustado mucho a la gente que tiene la oportunidad de ver a los mejores jugadores que tenemos”.

“Llegar a una semifinal del mundo el 75 y una final el 76, son cosas que todavía la gente de mi edad no se olvida de eso, porque ese fue un momento sumamente importante para el tenis chileno y para toda la gente”, agregó.

Además Cornejo recordó el bochornoso episodio de los “sillazos” en la serie de Copa Davis entre Chile y Argentina donde era el capitán y técnico del equipo chileno: “Sin lugar a dudas que fue un momento sumamente amargo, de alguna manera nos cortaron los brazos, casi es mejor no recordarlo”.

Revisa completa la conversación de Aldo Schiapaccase con Patricio Cornejo en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.