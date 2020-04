Gabriel Costa: “No hay posibilidad de volver a Perú, quiero seguir en Colo Colo”

Por: Cristián Cavieres

Mario Salas fue oficializado como el nuevo entrenador de Alianza Lima. Tras el anuncio, de inmediato se empezó a especular quiénes serán los refuerzos que traiga el “Comandante”.

Uno de los nombres que aparecen en la prensa peruana es el de Gabriel Costa, quien tuvo un gran rendimiento con Salas en Sporting Cristal, pero no ha brillado en el elenco albo.

El uruguayo nacionalizado peruano, en conversación con Radio Ovación de Perú, puso la pelota contra el piso y descartó volver al fútbol incaico. “No tengo posibilidad de ahora de volver a Perú, tengo contrato, tengo muchas ganas de quedarme acá y seguir creciendo. Tampoco me ha llamado nadie, así es que me quedo en Colo Colo“.

Costa también tuvo palabras para Mario Salas y afirmó que le irá bien en su segunda incursión en el fútbol peruano.”Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio”.

Gabriel Costa ha marcado ocho goles con la camiseta de Colo Colo, su última conquista oficial fue el 24 de agosto del año pasado, en la igualdad 2-2 contra Palestino en La Cisterna.