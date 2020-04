En España tienen tres fechas tentativas para la vuelta del fútbol

La Federación de Fútbol de España oficializó la suspensión de la actividad el 12 de marzo, para frenar los contagios de Covid-19.

El Presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró en conferencia de prensa telemática, que ya se encuentran trabajando para la reanudación de este deporte y tienen tres fechas tentativas.”Estamos considerando la idea de volver a jugar en España y en otros países europeos. El 29 de mayo, el 6 de junio o el 28 de junio. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para La Liga“.

Además, el mandatario profundizó sobre las fechas en que también podría volver los torneos internacionales europeos. “Se están estudiando tres posibilidades. La primera, si comienzas a finales de mayo, es jugar las competiciones nacionales en junio y las internacionales en julio. El segundo, si comenzamos a principios de junio, para jugar todas las competiciones juntas hasta finales de julio. Y el tercero, con el regreso al campo a finales de junio, los campeonatos en julio y las copas europeas en agosto”.

Tebas afirmó que no piensan en la posibilidad que el fútbol no vuelva.”Esto es algo que solo me aparece cuando duermo en forma de pesadilla. Cuando estoy despierto, nunca se me pasa por la mente. En el deporte, ni en España ni en Europa se pensó esta hipótesis porque hay semanas antes de que pueda suceder. Solo lo pensaremos cuando ya no podamos jugar”.

Sobre el mismo tema, el presidente de La Liga aseguró que quienes no quieren jugar tienen motivos propios.”Hoy es un debate estéril que solo genera conflictos de intereses, como está sucediendo en otros países. Casualmente, los que no quieren jugar son los últimos en la clasificación o aquellos que luchan por no descender. Ninguna Liga grande o mediana tiene que comenzar este debate ahora, porque está claro que deriva de otros tipos de intereses”.

Sobre las pérdidas económicas que traería que no regresa el fútbol, Tebas explicó los detalles.”No terminar la temporada 19-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puertas cerradas, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros. En cuanto a los derechos de TV en Liga, recaudamos el 90% del total. Si ya no tenemos que jugar, además de renunciar al 10% faltante, tendríamos que devolver el 18% de lo que ya hemos recaudado”.

Finalmente, el Presidente de La Liga comentó la posibilidad que Lionel Messi deje el Barcelona, donde juega con Arturo Vidal, para fichar en el Inter de Milán. “No sé si Messi se va a ir a Italia, no lo creo, pero la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la Serie A, que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no los resuelve Leo Messi. Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama. Se dijo que sin Cristiano Ronaldo la Liga habría perdido dinero, y en cambio lo habríamos ganado. Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato“, sentenció.