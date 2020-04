Gualberto Jara por el coronavirus: “Prácticamente estamos en una película de terror”

Nadie ha quedado indiferente ante la crisis sanitaria que golpea al planeta, menos el mundo del fútbol, el cual se ha visto perjudicado a raíz de la pandemia.

Es por esto que ADN se contactó con el entrenador interino de Colo Colo, Gualberto Jara, quien señaló que esta situación es como una pesadilla. “Es muy triste y estoy apenado con lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Prácticamente estamos en una película de terror, una terrible pesadilla del cual todavía no despertamos“, indicó.

También manifestó que el momento de alza en el que venía el “cacique” se cortó, y explicó el mecanismo de trabajo desde los hogares. “Esto indudablemente nos perjudicó en un momento que estábamos levantando cabeza en cuanto a los resultados, en cuanto al rendimiento individual y colectivo del equipo, que lastimosamente se cortó“, aseguró.

“Tenemos que ajustarnos a la situación, tratar de planificar todo lo que se pueda hacer a través de internet, a través de contacto permanente con los jugadores, tratar de guiarlos a la distancia en cuanto a las actividades físicas e ideas técnicas y tácticas que podamos compartir a través de videoconferencia”, prosiguió el entrenador.

Además, Gualberto Jara señaló que, por el momento, no se puede hablar de su continuidad teniendo la crisis sanitaria. “Siempre está ahí esa posibilidad, pero que en este momento, dada la situación en que estamos, no hay nada concreto y no se puede hablar de posibilidad alguna sino que solamente del tema de salud y del coronavirus, del cual queremos salir lo antes posible”, aseveró.

Finalmente, el adiestrado llamó a respetar las medidas adoptadas por las autoridades. “Un mensaje para los colocolinos especialmente, y para el país, de seguir cuidándonos todos, de ser responsable en todas estas medidas que se están tomando para tratar de controlar todo esto, y tratar de salir de la mejor manera”, sentenció.