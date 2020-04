Daniel Morón: “Me tocó vivir la etapa más brillante de Colo Colo en su historia”

Abril, el mes de los colocolinos. El equipo más popular de nuestro país festejará en los próximos días su aniversario 95 de manera distinta, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Y, el hito más relevante en la historia del equipo, es la obtención de la Copa Libertadores el año 1991. Uno de sus protagonistas, José Daniel Morón comentó a ADN que, en medio de su cuarentena, volvió a repasar la exitosa campaña.

“En estos 12 días que llevaba encerrado recurrí a la nostalgia al ver los partidos de la Copa Libertadores. Recuentos de la primera fase, porque no están los partidos completos, cuando jugamos con Concepción, Liga Deportiva de Quito y Barcelona de Ecuador. La semifinal con Boca Juniors y la final con Olimpia de Paraguay. Después vi la Recopa Sudamericana , la final Intercontinental que perdimos ante Estrella Roja (no me gustó mucho verla porque fue el único título que nos faltó ganar), la Interamericana que jugamos con Puebla de México y le ganamos los 2 partidos”, recordó el campeón de América.

Además, confesó cuál fue el partido que más lo emocionó. “Con Boca, porque tuvo todos los condimentos de una final, tengo participación importante. Ellos pensaban que en el Monumental iban a ganar, nos ningunearon un poco”, repasó Morón.

Este 19 de abril Colo-Colo cumple 95 años de gloria. Y Morón se siente orgulloso de ser parte de una historia llena de éxitos. “Soy un agradecido enorme porque me tocó vivir hasta el día de hoy la etapa más brillante de Colo Colo en su historia, donde fuimos campeones de América, ganamos la Recopa, la Interamericana, fuimos tricampeones, desde el 89 al 93 ha sido la historia más brillante del club y estar involucrado es maravilloso”.

“Una etapa muy linda. Éramos muy compañeros entre todos, pero por un tema de edad con el que más compartía era con mi amigo, Lalo Vilches (le decíamos “el cordero”), teníamos hijos de la misma edad, compartimos en familia, vacacionábamos juntos fuera de Chile. Además, con el ‘Pelao’ Dabrowski, el ‘Chano’ Garrido, el ‘Bocón’ Ormeño. Era el grupo más cercano a mí, pero no significa que con los Mendoza, Vargas, Ramírez no hayamos tenido amistad. Ese grupo ganó cosas, porque éramos cercanos, nos conocíamos muy bien, apuntábamos todos para el mismo lado”, recordó el ‘Loro’.

Así, con nostalgia en medio de su encierro acompañado de sus nietos, el director en Blanco y Negro del Club Social y Deportivo Colo Colo reveló que después de 12 días en su departamento en la comuna de Las Condes “saqué este viernes un salvo conducto para poder ir a Franklin, porque yo siempre compro carne donde un amigo. Compré frutas, verduras y lo hice en el tiempo que disponía para ir a hacer esa tarea, que por lo general la hace mi hijo, pero fui para aprovechar de tomar un poco de aire”, expresó.

“La gente ha tomado conciencia, había poca en la zona de Franklin, donde siempre hay un tumulto. Se transitaba con mucha facilidad, uno escucha la preocupación de los locatarios, de los que tienen puestos, que ha bajado mucho el nivel de venta y es complicado”, cerró el argentino nacionalizado chileno.