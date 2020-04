Frank Lobos sobre las condiciones de las cárceles en Chile: “Deja bastante que desear”

Frank Lobos fue el invitado de este nuevo capítulo de “Los Tenores puertas adentro” con la conducción de Aldo Schiapacasse .

En la conversación, repasaron varios temas de la carrera del ex jugador de Colo Colo, quién confesó que ha tomado medidas por el coronavirus , “me estoy cuidando, no me ha tocado la cuarentena donde vivo, entonces recorro las comunas que no se encuentran en cuarentena”.

Hasta hace un tiempo, Frank Lobos trabajó en diversos proyectos enfocados a las cárceles del país, donde pudo conocer la realidad de los privados de libertad en Chile, “la condición en la que viven, de hacinamiento y las condiciones en las cuales viven, que deja bastante que desear por la gente que ha tenido la oportunidad de ver como viven los reclusos adentro. Se siguen haciendo actividades, turnos éticos, pero es una gran preocupación del Gobierno las cárceles en general”.

“El hacinamiento, la higiene de la cárcel, la falta de todo tipo de cosas que sólo estando adentro uno las podría identificar y la gente solo imagina la forma pero estar adentro es totalmente distinto poder vivenciarlo”, agregó Lobos.

También recordó la hazaña del tercer lugar del mundial juvenil en Japón del año 1993, donde vivió años de concentraciones, que le han servido para poder sobrellevar esta cuarentena.

Un torneo que le dió mayor visibilidad como jugador y que lo llevó incluso a ser jurado del Festival de Viña del Mar en 1994, “Fui jurado del Festival de Viña el año 94, veníamos llegando del Mundial y fue en ese momento cuando llegamos, yo fui por anécdota, por una consecuencia que fui a ese festival. No lo podía creer, fue una experiencia inolvidable”.

El ex jugador albo, por supuesto que entregó sus candidatos para la banca del cacique, “Bichi Borghi sería una muy buena carta, Héctor Tapia podría ser una muy buena opción, Francisco Arrúe me gusta mucho como entrenador y ser humano, es un momento de poner una dupla técnica con un entrenador que haya tenido experiencia en la institución y que sepa lo intimo del club y ver como se levanta el club”.

Revisa la entrevista de Frank Lobos con Aldo Schiapacasse en una nueva edición de “Los Tenores puertas adentro”.