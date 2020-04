Exjugador de Ñublense, actual sacerdote en EEUU mandó bendiciones a Chillán

Chase Hilgenbrinck fue un zaguero estadounidense que tuvo un paso por el fútbol chileno en distintos clubes del sur del país.

Sin embargo, su mejor versión futbolística la encontró en Ñublense de Chillán, donde alcanzo el ascenso a la primera división el año 2006.

En medio de la crisis por el coronavirus, el defensor fue escogido como uno de los mejores extranjeros en la historia del club. El detalle es que se retiró del deporte para transformarse en sacerdote.

Radicado en Estados Unidos, Hilgenbrinck mandó cariños y bendiciones a toda la gente del club por el reconocimiento. “Dios me ha entregado bendiciones y una de ellas es estar en su pueblo y ser aceptado como extranjero en el club. Hay algo en Chillán que no he experimentado en otro lado. Es la fuerza de la gente, la fuerza del corazón. Le pido a Dios que bendiga a ese pueblo y a Ñublense”.