Exárbitro FIFA aseguró que no se jugará Copa Sudamericana y Libertadores este año

En medio de la crisis por el coronavirus a lo largo de todo el mundo, la gran mayoría de torneos deportivos han sido suspendidos de manera indefinida.

En el plano sudamericano, además de las ligas en cada país también se optó por detener la Copa Libertadores y Copa Sudamérica.

Según publicó el exárbitro argentino Pablo Lunati, le informaron que ambos torneos no se seguirán jugando. “Anoche me confirmaron de Libertadores y Sudamericana que todas las competiciones sudamericanas comenzarán 2021. NO habrá ninguna competencia en SUD AMERICA hasta el año que viene!”.

Anoche me confirmaron de @Libertadores @Sudamericana que todas las competiciones sudamericanas comenzarán 2021. NO habrá ninguna competencia en SUD AMERICA hasta el año que viene! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) April 2, 2020

La medida aún no ha generado una reacción oficial por parte de la Conmebol o distintas federaciones a lo largo del mundo.