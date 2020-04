Vidal lamenta crisis por coronavirus: “Es una pesadilla que se pone cada vez peor”

Arturo Vidal, mediocampista del FC Barcelona contó cómo han sido estos días en medio en España en el marco de la crisis por el coronavirus.

El volante conversó con Canal 13 y aseguró que cada día se ve más complicado el panorama. “Estar en cada, ver cómo en todo el mundo y todos los días muere gente. Todo está distinto. Es una preocupación constante, como una pesadilla que se pone cada vez peor. Hay que ser fuertes y colaborar en lo que se pueda”.

Sobre su rutina en medio de esta crisis, el chileno contó que entrena en casa, pero extraña a sus compañeros. “Yo siempre entreno dos veces al día, antes una en el club y después en la casa, pero ahora las dos veces en la casa. Almuerzo, veo alguna película, llamo a los niños, descanso y termino el día con un entrenamiento. Pero no ir al club, no ver a los compañeros, no compartir con ellos es difícil”.

Vidal ha estado involucrado en rumores del mercado de pases, donde aseguran que podría partir al Inter de Milán.