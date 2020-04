La tajante frase del ‘Chiqui’ Cordero sobre el coronavirus: “De qué te sirve tener 10 lucas en los bolsillos si te vas a morir a los tres días”

El jugador de Unión la Calera, Fernando Cordero, habló con ADN Deportes sobre cómo está viviendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus y, además, entregó algunos consejos a sus compatriotas.

“Estamos viviéndola de mala forma porque están pasando cosas en el país y en todo el mundo, donde está muriendo mucha gente y eso duele. Es muy difícil todo, ya que uno espera que la gente esté bien y me imagino el dolor que tienen que tener esas familias que pierden a sus seres queridos por este virus. Es un tema delicado que está costando vidas”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Es difícil pensar en el fútbol cuando está pasando eso. Yo fui uno de los primeros en decir que el fútbol tenía que suspenderse cuando ocurría todo. Podemos controlar todo, los incendios, otras cosas, pero este virus es incontrolable. Esto está empezando recién, va a costar muchas vidas y habrá semanas críticas. Si no se toman las medidas que se deben tomar va a seguir muriendo gente”.

¿Cómo entrenan en el equipo? “Es complicado entrenar desde la casa. Se está entrenando por una aplicación en videollamada. Tenemos tres profes que están a cargo de tres grupos distintos y ahí vamos viendo qué es lo que podemos hacer. Se hace difícil porque no tomamos el balón. Estamos cumpliendo una cuarentena estricta y creo que es algo que todos debemos de hacerlo”, indicó el volante.

¿Rebaja de sueldos? “En todos lados se va haber afectada la economía, no solamente las empresas. Es un tema que se va a tocar en algún momento. Desde mi lado aún no hay noticias sobre eso, y si se tiene que llegar al extremo que el club no tenga la solvencia económica, se va a tener que conversar”, sostuvo Cordero.

Finalmente. Cordero envió un mensaje a la gente que sigue saliendo a trabajar de manera independiente: “De qué te sirve tener 10 o 20 lucas en los bolsillos si te vas a morir a los tres días“, cerró.