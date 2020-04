Ignacio Herrera y la situación en Ecuador: “No se pudo controlar bien”

Ignacio Herrera, delantero chileno de Mushuc Runa en Ecuador contó la situación que atraviesan a raíz del coronavirus.

En conversación con Los Tenores, el atacante aseguró que “no sabíamos el nivel de tener cuerpos en la calle. Acá la verdad es que la cosa está más tranquila. Ecuador tomó medidas antes que Chile, es muy raro de explicar. Jugamos hace tres semanas y después tuvimos una cuarentena. En Guayaquil no se respetó, hay gente más humilde, que tenía que trabajar, salir y no se pudo controlar bien”.

De todas formas, aseguró que en su zona han tomado algunas medidas.”Las imágenes sorprendieron igual que a todo el mundo. El alcalde de la región donde vivo yo cerró las fronteras terrestres para que no se propague el virus”.

Sobre su entrenamiento en medio de la cuarentena, el exCobreloa contó que “tenemos plan de entrenamientos que nos mandó el cuerpo técnico. Tratamos de cumplirlo, no sabemos lo que viene para adelante. Es más difícil cuando uno está lejos. Yo no veo que se pueda reanudar rápido”.