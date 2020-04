Costa no descarta reunirse con Mario Salas en Perú: “Las vueltas de la vida nadie las sabe”

Gabriel Costa ha sido uno de los jugadores más criticados por su paso en Colo Colo, donde no ha podido mostrar sus mejores cualidades.

En conversación con CDF, el atacante recordó cómo fue la salida de Mario Salas en la banca del cacique. “Me imagino que tenía sueños de seguir, pero como es el fútbol, ya no lo tenemos acá. Son decisiones de dirigentes, hay un montón de situaciones. Yo le hubiese dado un poquito más de tiempo para saber lo que es Mario Salas”.

Por el presente en el cuadro albo tras la salida del exUniversidad Católica, Costa aseguró que “es triste, él me trajo, confió en mí. Pero el fútbol es así, ya no está y hoy me toca vivir otra situación”.

De todas formas, no descartó un eventual reencuentro con el entrenador ahora que fichó en Alianza Lima. “Las vueltas de la vida uno nunca las sabe, pero me encantaría que Mario me dirija de nuevo. Ahora estoy acá“.