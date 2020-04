Gorosito sobre reducción de salarios por coronavirus: Que pierdan todos y no ganen algunos

Néstor Gorosito, entrenador de Tigre de Argentina y figura junto a Universidad Católica durante su época de jugador, conversó con Los Tenores.

El argentino entregó detalles de cómo se gestó la explicación del presidente de Argentina, Leonardo Fernández, por el “Teorema Gorosito”. “Él siempre lo resaltaba en la universidad cuando daba clases. Cuando viene la asunción de él cómo presidente, dijo eso. Ahora en este momento tan difícil, dijo lo mismo. Es lo que uno pregona como persona. Hay que ser buena gente, obrando bien, al final del camino siempre encontrás lo que buscás”.

Sobre las dificultades para combatir el coronavirus, “Pipo” definió dos grandes problemáticas. “Las dificultades mayores son la ignorancia y la falta de educación. Todos los países latinos somos transgresores y esa es la dificultad mayor. La gente ha tomado conciencia. Donde yo me crié hay seis por habitación y es imposible tenerlos adentro. Es muy probable que aíslen barrios, nos vienen las tres semanas más difíciles. Vamos a tener un montón de casos no deseadas. Será terrible para todos”.

El ídolo cruzado aseguró que no estaba preparado para enfrentarse una situación como esta. “Parece una película, no parece una realidad. Yo no estaba preparado para una cosa así. Estoy en mi casa, no voy a ningún lado. No salimos de mi casa, a las nueve de la noche”.

Sobre el plano futbolístico, Gorosito señaló que no comparte las comparaciones de reducir sueldos como lo han hecho grandes clubes en Europa. “Tratan de sacar ventaja de todo. Ponen como ejemplo el Barcelona, pero ganan 15 millones de euros por año. Anda a preguntarle a la segunda división de Chile si ellos estarían dispuestos a dar el 60%. Lo más importante es que pierdan todos, y no que se vean beneficiados algunos. Que no haya ganadores, que todos pierdan por un bien común”.

Además explicó la diferencia entre clubes grandes y más pequeños en el fútbol argentino. “Acá a los grandes le entra muchísimo dinero con la cuota social. El triple de lo que ganan por mes de televisión. Un club normal como Tigre tiene 10 mil socios, es muy dispar y diferente la realidad de cada uno. El gasto que puede hacer uno con el otro es completamente diferente. Las diferencias son cada vez más grandes. Debe haber algo que dispare esas diferencias económicas”.