DT chileno dio positivo para coronavirus en España

Jorge Coihuín es un chileno que fue a probar suerte hace algunos años desde Punta Arenas a Barcelona, España. Llegó allá y se dedicó al fútbol formativo, aunque hoy está sufriendo en carne propia lo que es tener el coronavirus en su cuerpo, enfermedad que ha causado miles de muertes por estos días en el mundo.

Coihuín no se quiso quedar ajeno a la contingencia que esta enfermedad ha provocado en el planeta, y quiso entregar su testimonio a través de Facebook.

“Ahora estoy viviendo esto con un positivo de la enfermedad. Me siento y estoy fuerte. Pero esto tiene de lo bueno y de lo malo, por qué el pensar que estoy fuerte relativamente joven y bien me hizo no querer ver la realidad de lo que me estaba pasando, si estaba con síntomas y no quería ir al médico”, lanzó.

“Hay que ir al médico y consultar a profesionales. Esto me hubiera evitado la neumonia y complicaciones que tengo ahora a causa del coronavirus. Así que si estan con molestias, síntomas, ir al médico que luego esto se agrava y en algunos casos puede ser ya muy tarde”, agregó el entrenador, quien se desempeña en el Club Sportiu Europa en Catalunya.