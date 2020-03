Volante de Coquimbo: “Vivo con compañeros en la misma torre y nos saludamos de lejos”

El volante de Coquimbo Unido, Gaspar Iñiguez, quien llegó este año al club, confesó a AS Chile cómo es estar viviendo la cuarentena en el elenco pirata.

“Es feo no poder compartir con los compañeros porque estás todo el tiempo con ellos. Es una familia más, porque en el vestuario pasas más que en tu casa a veces (risas). Se hace difícil. Imagínate que yo tengo compañeros en la misma torre que vivo yo y no nos vemos. A veces nos saludamos de lejos y nada más que eso (risas). Estás todo el día encerrado, entrenas en tu casa pero no es lo mismo”, comenzó diciendo.

Consultado sobre qué hace en su hogar, indicó: “La verdad es que estás todo el día mirando series, tomando mate y es un poco aburrido. Se extraña estar en el vestuario. Yo por ejemplo no tengo PlayStation, ya me cansó eso, aunque casi me la vuelvo a comprar (risas). Prefiero mirar series o películas, escuchar música y ese tipo de cosas”.

-¿Qué método está usando el club para seguir entrenando?

-Estamos trabajando de forma online. Lo hacemos en un grupos de a cinco. El ‘profe’ nos llama y hacemos videollamada y vamos trabajando. Nos mandaron los implementos para trabajar en la casa.